قتلى وجرحى بصفوف قوات الاحتلال جراء تفجير مبنى كانوا بداخله برفح

فلسطين اليوم- غزة

ذكرت مصادر عبرية، اليوم الخميس، أن حدثاً أمنياً وقع مع قوات جيش الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة.

وقال موقع "حدشوت حموت" العبري إن قوات الاحتلال تواجه صعوبات في نقل القتلى والمصابين من موقع الحدث الأمني في رفح، بسبب شدة المعارك، حيث وصلت اربع مروحيات الى المكان وسط اشتباكات عنيفة، فيما تقوم مروحيات أخرى بعمليات تمشيط ناري لتأمين الاخلاء.

ووفقا للاعلام العبري، فيدور الحديث عن تفجير عبوة ناسفة ضد قوة من لواء غولاني مما ادى لانهار مبنى في القوة، والمعلومات الأولية تفيد بمقتل جندي واصابة اخرين بحالات حرجة جداً، حيث لا زالوا محتجزين تحت الأنقاض.

جدير ذكره أنه لا زالت الرقابة العسكرية الإسرائيلية تفرض حظراً للنشر على الحدث في مدينة رفح حتى الآن.