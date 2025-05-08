الصحة بغزة تعلن حصيلة الشهداء والجرحى خلال الـ 24 ساعة

فلسطين اليوم- غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ظهر الوم الخميس عن حصيلة الشهداء والجرحى، جراء العدوان على القطاع، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقاً للوزارة، فقد وصل مستشفيات قطاع غزة 106 شهيد(منهم 1 شهيد انتشال)، و 367 إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت الى أن حصيلة العدوان الاسرائيلي ارتفعت الى 52,760 شهيد و 119,264 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.

كما بلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025 (2,651 شهيد، 7,223