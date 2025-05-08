3 شهداء وجرحى اثر قصف الاحتلال مجموعة من المواطنين غرب غزة

فلسطين اليوم- غزة

استشهد ثلاثة مواطنين ظهر اليوم الخميس جراء قيام طائرات الاحتلال باستهداف مجموعة من المواطنين خلف قندق الأمل غرب مدينة غزة.

وأفاد مراسلنا بأن بأن عددا من المواطنين اصيبوا جراء القصف الذي استهدف المواطنين، وجرى نقلهم الى المستشفى.

وعرف من الشهداء الثلاثة الشهد يوسف علي زياد أبو حصيرة، والشهيد بلال علي زياد أبو حصيرة بالإضافة الى الشهيد محمد رائد حسن أبو حصيرة.

وارتفع عدد شهداء الغارات "الاسرائيلية" المتواصلة على قطاع غزة منذ فجر اليوم الى أكثر من 20 شهيدا في آخر حصيلة صادرة عن المصادر الطبية.