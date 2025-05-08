فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية ظهر اليوم الخميس بإصابة 8 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام البلدة القديمة بمدينة نابلس. شمال الضفة الغربية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامي الكخن، و الشاب محمد مشعل، بعد اقتحام حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس، وفق المصادر.

من جهتها أكدت وزارة الصحة أن 7 إصابات وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، جميعها بحالة مستقرة.

ومن جهتها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه أصيب أيضا 53 مواطنا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيا.

وكانت قوات الاحتلال الخاصة اقتحمت البلدة القديمة، تبعها تعزيزات عسكرية قادمة من جهة حوارة والطور.