أمربكا تُراجع تأشيرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بجامعة كولومبيا

فلسطين اليوم

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الخميس أن وزارته تُراجع وضع تأشيرات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين بجامعة كولومبيا.

وقال روبيو في نغريدة له على حسابه بموقع "إكس": "نراجع وضع تأشيرات المتسللين والمخربين الذين استولوا على مكتبة جامعة كولومبيا"، كما قال.

يشار الى أن العشرات من المحتجين وقفوا على الطاولات وقرعوا الطبول ورفعوا لافتات داعمة للفلسطينيين في قاعة القراءة بالمكتبة الرئيسية بالجامعة أمس الأربعاء، في واحدة من أكبر المظاهرات في الحرم الجامعي منذ اندلاع حركة الاحتجاج الطلابية العام الماضي ضد الحرب على غزة.

ويذكر بأنه تم اعتقال 30 متظاهراً مؤيداً للفلسطينيين احتلوا مبنى في جامعة واشنطن في ساعة متأخرة من يوم الاثنين، خلال مظاهرة للمطالبة بقطع العلاقات مع شركة بوينغ بسبب عقودها مع جيش الاحتلال، في حين قالت الجامعة إن الطلاب المعتقلين سيواجهون اتهامات بالتعدي على الممتلكات والتخريب والسلوك غير المنضبط، وسيتم إحالتهم إلى ممثلي الادعاء.

وكان الرئيس الأمركي دونالد ترمب قد تعهد في مارس (آذار) بوقف التمويل الفيدرالي لأي مدارس أو جامعات تسمح باحتجاجات وصفها بـ "غير قانونية".

وقال البيت الأبيض إن الرئيس وعد بترحيل المتعاطفين مع (حماس) وإلغاء تأشيرات الطلاب المؤيدين لها.