بالأسماء والصور: الاحتلال يفرج عن 11 أسيراً من قطاع غزة
أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 8-5-2025، عن 11 أسيرًا من قطاع غزة حيث وصلوا مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.
وقال مراسلنا: "الاحتلال يُفرج عن 11 أسيرًا من قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة".
أسماء أسرى قطاع غزة المفرج عنهم من سجون الاحتلال قبل قليل:
1) الاسير: انس محمود حسين عزيز
العمر 41عام
2) الاسير: ناصر خميس عبد سلمان
العمر55عام
سكان بيت لاهيا
3) الاسير: علاء زكي حسن عليان
العمر47عام
سكان بيت لاهيا
4) الاسير: انس خالد محمد زملط
العمر 21عام
سكان بيت لاهيا
5) الاسير: محمد عبد الرؤوف عبد القادر العامودي
العمر 48عام
سكان بيت لاهيا
6) الاسير: خالد جهاد حافظ سلمان
العمر41عام
سكان بيت لاهيا
7) الاسير: شعبان يوسف شعبان عامر
العمر49عام
سكان الصفطاوي
8) الاسير: احمد رباح محمد ابو درابي
العمر35عام
سكان بيت لاهيا
9) الاسير: حمزة ابراهيم محمود ابو سيف
العمر43عام
سكان بيت لاهيا
10) الاسير: عبد الرحمن حسن احمد مطر
العمر46عام
سكان جباليا
11) الاسير: نضال عماد حمدي بصل
العمر 32عام
سكان تل الهوا .