بالأسماء والصور: الاحتلال يفرج عن 11 أسيراً من قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 8-5-2025، عن 11 أسيرًا من قطاع غزة حيث وصلوا مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح.

وقال مراسلنا: "الاحتلال يُفرج عن 11 أسيرًا من قطاع غزة، وجرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة".

أسماء أسرى قطاع غزة المفرج عنهم من سجون الاحتلال قبل قليل:

1) الاسير: انس محمود حسين عزيز

العمر 41عام

2) الاسير: ناصر خميس عبد سلمان

العمر55عام

سكان بيت لاهيا

3) الاسير: علاء زكي حسن عليان

العمر47عام

سكان بيت لاهيا

4) الاسير: انس خالد محمد زملط

العمر 21عام

سكان بيت لاهيا

5) الاسير: محمد عبد الرؤوف عبد القادر العامودي

العمر 48عام

سكان بيت لاهيا

6) الاسير: خالد جهاد حافظ سلمان

العمر41عام

سكان بيت لاهيا

7) الاسير: شعبان يوسف شعبان عامر

العمر49عام

سكان الصفطاوي

8) الاسير: احمد رباح محمد ابو درابي

العمر35عام

سكان بيت لاهيا

9) الاسير: حمزة ابراهيم محمود ابو سيف

العمر43عام

سكان بيت لاهيا

10) الاسير: عبد الرحمن حسن احمد مطر

العمر46عام

سكان جباليا

11) الاسير: نضال عماد حمدي بصل

العمر 32عام

سكان تل الهوا .











