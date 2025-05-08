"التربية": إغلاق الاحتلال مدارس "الأونروا" بالقدس جريمة

فلسطين اليوم

استنكرت وزارة التربية والتعليم العالي إغلاق الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس 8-5-2025، مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مدينة القدس المحتلة.

وقالت الوزارة في تصريح لها: "هذا الاعتداء يمثل جريمة بحق التعليم ويندرج في إطار هجمة ممنهجة ومتواصلة على التعليم المقدسي، ويتنافى مع منظومة الأعراف والقوانين الدولية؛ وفي مقدمتها الحق في التعليم واتفاقية حقوق الطفل".

وطالبت "التربية"، المؤسسات الدولية وفي مقدمتها اليونسكو واليونيسف بتحمل مسؤولياتهما والدفاع عن حق الأطفال اللاجئين في التعليم الحر والآمن، لافتةً إلى أن هذا الاستهداف سيتواصل بحق المدارس الأخرى في حال عدم ردعه ولجم الاحتلال عن مضيه في حربه التي تطال التعليم المقدسي.

وكان انتشر عناصر من شرطة الاحتلال في محيط المدارس وداخل ساحاتها، بعد تعليق أوامر الإخلاء والإغلاق؛ وسط حالة من التوتر الشديد وخشية من اعتداءات على الطلبة والمعلمين.