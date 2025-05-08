فلسطين اليوم

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 8-5-2025، حوالي ٢٠ غارة على منطقة جنوبي لبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حزاماً نارياً على أعالي كفر رمان جنوبي لبنان".

وأضافت: غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف عدداً من القرى في قضاء النبطية، موضحةً أن الحزام الناري نفذته طائرات الاحتلال بأكثر من 15 غارة على منطقة قضاء النبطية".

وتابعت الوسائل اللبنانية: سلسلة غارت إسرائيلية جديدة على مرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا جنوبي لبنان".



