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بالفيديو والصور طائرات الاحتلال تشن نحو 15 غارة جنوب لبنان
شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس 8-5-2025، حوالي ٢٠ غارة على منطقة جنوبي لبنان.
وقالت وسائل إعلام لبنانية: الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حزاماً نارياً على أعالي كفر رمان جنوبي لبنان".
وأضافت: غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف عدداً من القرى في قضاء النبطية، موضحةً أن الحزام الناري نفذته طائرات الاحتلال بأكثر من 15 غارة على منطقة قضاء النبطية".
وتابعت الوسائل اللبنانية: سلسلة غارت إسرائيلية جديدة على مرتفعات كفرتبنيت والنبطية الفوقا جنوبي لبنان".