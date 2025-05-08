الأونروا: الجوع في قطاع غزة لا مثيل له

فلسطين اليوم

أكدت هيئة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم الخميس 8-5-2025، أن الجوع في قطاع غزة لا مثيل له.

وقالت الأونروا نقلا عن أحد أعضاء فريقها بغزة: "الجوع في قطاع غزة لا مثيل له من قبل".

وأضافت: غزة أصبحت أرضا لليأس ويجب إنهاء الحصار وإدخال المساعدات والإفراج عن الرهائن ووقف إطلاق النار فورا".

وكان أكد خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" تواصل تدمير الحياة بغزة بلا هوادة.

وقال الخبراء في الأمم المتحدة في بيان مشترك: "بينما تنشغل الدول في الجدل حول المصطلحات — هل هو إبادة جماعية أم لا؟ تواصل إسرائيل تدمير الحياة في غزة بلا هوادة". وفق قولهم.

وأضافوا: "هذه إحدى أكثر صور انتهاك كرامة الإنسان وحياته فظاعة وعلنية". على حد قولهم.

وتابع الخبراء قولهم: "القرار واضح: إما البقاء سلبيين ومشاهدة ذبح الأبرياء، أو المشاركة في صياغة حل عادل. الضمير العالمي قد استيقظ، والعدالة ستنتصر في نهاية المطاف". بحسب قولهم.

وكان استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس 8-5-2025، بقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأضافت المصادر: "استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريان قرب مدرسة تل الربيع في بيت لاهيا".

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في أرض مقاط شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي السياق، استشهد مواطنان في غارة من مسيّرة تابعة للاحتلال على مجموعة من المواطنين في شارع السكة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.