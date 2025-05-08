الاحتلال يحوّل الصحفيّ علي السمودي للاعتقال الإداريّ

فلسطين اليوم

قررت مخابرات الاحتلال، اليوم الخميس، تحويل الصحفي علي السمودي (58 عاماً) من جنين، للاعتقال الإداري لمدة ستة شهور، ليرتفع عدد الصحفيين المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال إلى (20) صحفياً وهم من بين (50) صحفيًا/ ة يواصل الاحتلال اعتقالهم منذ بدء حرب الإبادة، وهذا المعطى يشمل فقط من تم اعتقاله بعد الإبادة، علماً أنّ هناك (6) صحفيين معتقلين قبل الإبادة.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، أنّ الصحفي السمودي، تعرض لعملية تنكيل عقب اعتقاله في 29 نيسان/ أبريل المنصرم، حيث احتجز في بداية اعتقاله في ثكنة عسكرية في جنين، ثم جرى نقله إلى معتقل (الجلمة) ولاحقا نقل إلى سجن (مجدو) حيث يحتجز اليوم.

وبينت الهيئة والنادي أنّ اعتقال السمودي وتحويله للاعتقال الإداريّ، يأتي في ظل استمرار تصعيد الاحتلال من استهداف الصحفيين عبر عمليات الاعتقال وتحديدا من خلال سياسة الاعتقال الإداري الممنهجة التي تشكّل أبرز الجرائم التي شهدت تحوّلا تاريخيا بعد الإبادة، أو من خلال عمليات الاعتقال على خلفية ما يدعيه الاحتلال (بالتّحريض).

وحمّلت الاحتلال المسؤولية عن حياة ومصير الصحفي السمودي، الذي يعاني من مشكلات صحيّة عديدة، وإصابات سابقة، لا سيما مع استمرار احتجازه في سجن (مجدو) الذي يشكّل عنواناً للجرائم الطبيّة الممنهجة إلى جانب العديد من الجرائم الممنهجة، والتي شكّلت سباباً مركزياً في ارتقاء العديد من الأسرى والمعتقلين.