ما سبب التغير بالموقف الأمريكي تجاه "إسرائيل"؟

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 8-5-2025، عن سبب التغيير في الموقف الأمريكي من "إسرائيل" بخصوص غزة.

وقال الصحفي الإسرائيلي يانير كوزين: "وفقاً لمصادر سياسية إسرائيلية تحدث مع إدارة ترامب فإن السبب وراء تغيَر النبرة والموقف الأمريكي تجاه إسرائيل هو التركيز الأميركي على النتائج السريعة والملموسة، هم يريدون نتائج". وفق قوله.

وأضاف كوزين: "إذا لم نأتِ إليهم بخطط وجداول زمنية واضحة، فإنهم يتقدمون بدوننا. هذا ما نراه في التعامل مع إيران، ومع الحوثيين، وسنراه قريبًا في غزة أيضًا". على حد قوله.

وتابع: "لا توجد أزمة سياسية، بل اختلاف وتيرة: الجو ليس أزمة، بل اختلاف في تقدير الزمن الوقت لدى الأميركيين أغلى وأكثر ضغطاً". بحسب قوله.

وكانت ذكرت مصادر مطلعة، الثلاثاء الماضي، عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرغب بحسم قضية غزة قبل زيارته المنطقة قريباً.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر مطلع قوله: "إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يريد أن تحسم قضية غزة قبل أن يبدأ زيارة إلى المنطقة يوم 13 مايو/أيار الحالي".

وأعلن البيت الأبيض مؤخرا أن ترامب سيزور السعودية وقطر والإمارات من 13 إلى 16 مايو/أيار الجاري.

وعبر مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الثلاثاء، عن أمله بالتوصل لاتفاق لصفقة تبادل للأسرى في غزة قبل زيارة ترامب للمنطقة.

وقال ويتكوف في تصريحات له: "آمل وجود تقدم في جهود التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى قبل أو أثناء زيارة ترامب للمنطقة". وفق قوله.

وأضاف قائلاً: "أتحدث مع قطر ومصر و"إسرائيل" كل يوم تقريباً". على حد قوله.