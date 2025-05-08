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الأونروا: نعمل بشكل طارئ بعد إغلاق الاحتلال مدارسنا بالقدس
أكدت هيئة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم الخميس 8-5-2025، أن لديها خطط طوارئ لإتمام العام الدراسي بعد إغلاق الاحتلال مدارسنا في شعفاط بالقدس المحتلة.
وقالت الأونروا: "قررنا إغلاق 3 مدارس في مناطق أخرى لحماية الطلاب والعاملين من انتهاكات الاحتلال".
وأضافت: "لدينا 6 مدارس في القدس المحتلة ومعهد للتكوين في قلنديا نخشى استهدافهم قريبا".
وتابعت الأونروا: "لا يمكننا مواجهة قرارات الاحتلال بمفردنا ولا بد من موقف دولي حازم لوقف الانتهاكات".