الأونروا: نعمل بشكل طارئ بعد إغلاق الاحتلال مدارسنا بالقدس

فلسطين اليوم

أكدت هيئة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، اليوم الخميس 8-5-2025، أن لديها خطط طوارئ لإتمام العام الدراسي بعد إغلاق الاحتلال مدارسنا في شعفاط بالقدس المحتلة.

وقالت الأونروا: "قررنا إغلاق 3 مدارس في مناطق أخرى لحماية الطلاب والعاملين من انتهاكات الاحتلال".

وأضافت: "لدينا 6 مدارس في القدس المحتلة ومعهد للتكوين في قلنديا نخشى استهدافهم قريبا".

وتابعت الأونروا: "لا يمكننا مواجهة قرارات الاحتلال بمفردنا ولا بد من موقف دولي حازم لوقف الانتهاكات".