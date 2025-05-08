مستوطنون يجرفون أراض بالأغوار الشمالية

فلسطين اليوم

شرع مستعمرون، اليوم الخميس، بتجريف أراض مملوكة في الأغوار الشمالية بالضفة المحتلة.

وقال رئيس مجلس قروي المالح مهدي دراغمة: "إن مستوطنين أحضروا جرافة، وقاموا بتجريف أراض مملوكة في أم الجمال بالأغوار الشمالية".

وخلال الصيف الماضي، أُجبرت حوالي 14 عائلة على ترك مساكنها، بعد تزايد اعتداءات المستوطنين بحقهم.

جدير ذكره أن المستوطنين أقاموا العام الماضي بؤرة استعمارية على مقربة من مساكن المواطنين، واستولوا على مئات الدونمات الرعوية التي كان يعتمد عليها المواطنون في إطعام مواشيهم.