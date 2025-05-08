فلسطين اليوم

استُشهد 3 مواطنين وأصيب عدد آخر، اليوم الخميس 8-5-2025، بقصف طائرات الاحتلال على مجموعة من المواطنين جنوبي مدينة دير البلح وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية: "شهيدان وعدد من الاصابات بعد قيام طيران الاستطلاع باستهداف مجموعة مواطنين بمنطقة المشاعلة بدير البلح وسط قطاع غزة".

وبحسب مراسلنا "فإن الشهيدين في استهداف منطقة المشاعة في دير البلح هما: تامر بركة ونجله حسن".

وأضافت المصادر: "شهيد وعدة إصابات جراء قصف الاحتلال لموقع في الزوايدة وسط قطاع غزة".





