مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

فلسطين اليوم

اقتحم مستوطنون، اليوم الخميس 8-5-2025، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية: "إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية قوات الاحتلال".

جدير ذكره أنه كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأشهر الأخيرة من وتيرة اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في إطار تهويدة وتقسيمه زمانياً ومكانياً.