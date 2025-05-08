فلسطين اليوم

أكدت وزارة المالية في رام الله، اليوم الخميس 8-5-2025، ان رواتب الموظفين عن شهر آذار ستصرف اليوم الخميس، بنسبة لا تقل عن 70% وبحد أدناه 3500 شيكل.

وقالت الوزارة في تصريح لها: "تعلن وزارة المالية أن موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر آذار 3/2025، اليوم الخميس، الموافق 8/5/2025 بنسبة 70% من الراتب وبحد أدناه 3500 شيكل".

وأشارت الوزارة إلى أن أكثر من 70% من الموظفين سيتلقون رواتبهم كاملة، وهم الموظفون الذين لا تزيد رواتبهم عن 3500 شيكل.

ولفتت إلى أن بقية المستحقات القائمة حتى تاريخه هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك.



