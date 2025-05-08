لماذا تؤيد إدارة ترامب خطة توزيع المساعدات الإسرائيلية؟

فلسطين اليوم

كشفت وسائل إعلام "إسرائيلية"، اليوم الخميس 8-5-2025، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدفع خطة توزيع المساعدات التي طرحتها "إسرائيل" بغزة قدماً.

وقالت قناة i24NEWS: "إدارة ترامب أجرت في الأيام الأخيرة محادثات مع دول عربية بهدف دفع مشروع لتوزيع المساعدات في قطاع غزة".

وقال دبلوماسيان غربيان لـلقناة: "من غير الواضح حتى الآن ما هي الدول التي ستنضم إلى المشروع في حال تنفيذه". وفق قولها.

وأضافت: "كما أن إسرائيل، أجرت أيضًا محادثات في هذا الشأن مع دول عربية". بحسب وصفها.

وأوضحت المصادر، أنه "تطرقت المحادثات بين الإدارة الأمريكية والدول العربية أيضًا إلى إمكانية إنشاء آلية إدارة للقطاع، من المفترض أن تتولى شؤون الحياة المدنية فيه". وفق تعبيرها.

وكان أكد خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" تواصل تدمير الحياة بغزة بلا هوادة.

وقال الخبراء في الأمم المتحدة في بيان مشترك: "بينما تنشغل الدول في الجدل حول المصطلحات — هل هو إبادة جماعية أم لا؟ تواصل إسرائيل تدمير الحياة في غزة بلا هوادة". وفق قولهم.

وأضافوا: "هذه إحدى أكثر صور انتهاك كرامة الإنسان وحياته فظاعة وعلنية". على حد قولهم.

وتابع الخبراء قولهم: "القرار واضح: إما البقاء سلبيين ومشاهدة ذبح الأبرياء، أو المشاركة في صياغة حل عادل. الضمير العالمي قد استيقظ، والعدالة ستنتصر في نهاية المطاف". بحسب قولهم.