استمرار وقف الرحلات الجوية لـ"إسرائيل"

فلسطين اليوم

أعلنت شركة طيران إسبانية، اليوم الخميس 8-5-2025، عن وقف رحلاتها الجوية لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية: "شركة إيبيريا إكسبرس الإسبانية للطيران تعلن وقف رحلاتها إلى إسرائيل".

وأعربت مصادر عبرية، اليوم الخميس، عن خشيتها من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف قصف اليمن.

ونقلت القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: "الحوثيون يعتقدون أن قرار ترامب بوقف الهجمات يمنحهم شرعية للاستمرار في مهاجمة إسرائيل". على حد قولهم.

وأَضافت القناة: "في إسرائيل، يشعرون بخيبة أمل من أن الوزير رون ديرمر، وهو حلقة الوصل مع الإدارة الأمريكية، تم استبعاده من هذا الاتفاق، ولم يكن على علم مسبق به ولم يُحذّر من التصريح، ما جعل إسرائيل غير مستعدة له". وفق قولها.

ومن ناحيته، أوضح مسؤولون في إسرائيل: "إسرائيل تستعد لاحتمال أن يواصل الحوثيون مهاجمتها". بحسب قولها.