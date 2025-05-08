الاحتلال يرفض دخول طواقم طبية دولية إلى غزة

فلسطين اليوم

أكدت مصادر طبية، اليوم الخميس 8-5-2025، أن الاحتلال الإسرائيلي رفض دخول طواقم طبية دولية لقطع غزة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن موظفي إغاثة قولهم: إسرائيل رفضت دخول طواقم طبية دولية الأسابيع الأخيرة رغم قدرة بعضهم على الوصول للقطاع".

وقال أطباء: الكثيرون في غزة يحتاجون إلى جراحة ترميمية لكن لم يبق هناك سوى عدد قليل من جراحي التجميل".

من جانبها قالت منظمة أطباء بلا حدود: عدد المصابين بحروق بسبب القصف على خان يونس تضاعف 5 مرات منذ استئناف إسرائيل قصفها بمارس".

وأضافت مصادر طبية: "مصابو الحروق بقطاع غزة يواجهون صعوبة بالغة في التعافي مع تناقص الأدوية بسبب الحصار".

وكان أكد خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" تواصل تدمير الحياة بغزة بلا هوادة.

وقال الخبراء في الأمم المتحدة في بيان مشترك: "بينما تنشغل الدول في الجدل حول المصطلحات — هل هو إبادة جماعية أم لا؟ تواصل إسرائيل تدمير الحياة في غزة بلا هوادة". وفق قولهم.

وأضافوا: "هذه إحدى أكثر صور انتهاك كرامة الإنسان وحياته فظاعة وعلنية". على حد قولهم.

وتابع الخبراء قولهم: "القرار واضح: إما البقاء سلبيين ومشاهدة ذبح الأبرياء، أو المشاركة في صياغة حل عادل. الضمير العالمي قد استيقظ، والعدالة ستنتصر في نهاية المطاف". بحسب قولهم.