الدفاع المدني: 75% من مركباتنا توقفت لعدم توفر السولار

فلسطين اليوم

أكد الدفاع المدني بغزة، اليوم الخميس 8-5-2025، أنه يعاني عجزاً كبيراً في توفر المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين.

وقال الدفاع المدني في تصريح له: "نعاني عجزاً كبيراً في توفر المولدات الكهربائية وأجهزة الأكسجين بغزة".

وأضاف: "75% من مركباتنا توقفت لعدم توفر السولار لتشغيلها".

وكان أكد خبراء مستقلون في الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن "إسرائيل" تواصل تدمير الحياة بغزة بلا هوادة.

وقال الخبراء في الأمم المتحدة في بيان مشترك: "بينما تنشغل الدول في الجدل حول المصطلحات — هل هو إبادة جماعية أم لا؟ تواصل إسرائيل تدمير الحياة في غزة بلا هوادة". وفق قولهم.

وأضافوا: "هذه إحدى أكثر صور انتهاك كرامة الإنسان وحياته فظاعة وعلنية". على حد قولهم.

وتابع الخبراء قولهم: "القرار واضح: إما البقاء سلبيين ومشاهدة ذبح الأبرياء، أو المشاركة في صياغة حل عادل. الضمير العالمي قد استيقظ، والعدالة ستنتصر في نهاية المطاف". بحسب قولهم.

وكان استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس 8-5-2025، بقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأضافت المصادر: "استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريان قرب مدرسة تل الربيع في بيت لاهيا".

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في أرض مقاط شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.