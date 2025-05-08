شهداء وجرحى بقصف الاحتلال عدة مناطق بالقطاع

فلسطين اليوم

استُشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون، اليوم الخميس 8-5-2025، بقصف الاحتلال الإسرائيلي عدة مناطق في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية: "استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، الليلة الماضية، في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على منزل في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة".

وأضافت المصادر: "استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين في قصف الاحتلال منزلا لعائلة ريان قرب مدرسة تل الربيع في بيت لاهيا".

كما استشهد مواطنان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في أرض مقاط شرق بركة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي السياق، استشهد مواطنان في غارة من مسيّرة تابعة للاحتلال على مجموعة من المواطنين في شارع السكة بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية أن الشهيدين هما: فادي عزمي أبو عجوة ومنتصر سمير أبو عجوة.

وأفادت المصادر، بأن طائرات الاحتلال أطلقت النار بشكل كثيف شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، كما أصيب عدد من المواطنين بقصف مسيّرة تابعة للاحتلال منزلا في المخيم.

وأعلن مستشفى العودة في النصيرات، وصول جثمان صياد، ارتقى برصاص الاحتلال وجرى انتشاله من شاطئ بحر المحافظة الوسطى.

وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من المواطنين في قصف الاحتلال منزلا في بلدة عبسان الجديدة شرق خان يونس.

وقالت مصادر طبية: "ارتفاع عدد الشهداء في القطاع خلال الساعات الـ24 الأخيرة إلى 100 شهيد".

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت مجزرة بقصفها مطعما وسوقا شعبيا في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 32 مواطنا على الأقل، وإصابة 86 آخرين.