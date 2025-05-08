كشف اسم الجندي الإسرائيلي قاتل الصحفية شيرين أبو عاقلة

فلسطين اليوم

كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس 8-5-2025، عن اسم الجندي الإسرائيلي قاتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وبحسب تحقيق استقصائي من إنتاج منصة "زيتيو" تم تسمية الجندي الإسرائيلي "ألون سكاجيو باعتباره قاتل مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة".

ووفق التحقيق "الجندي ألون سكاجيو قتل في يونيو الماضي بتفجير عبوة خلال عملية عسكرية في جنين".

كما كشف الفيلم معلومات عن مساعي "إسرائيل" وواشنطن لإخفاء معلومات تتعلق بظروف الاغتيال.