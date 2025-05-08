الطقس: أجواء حارة وجافة اليوم الخميس

فلسطين اليوم

توقّعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الخميس 8-5-2025، أن تتأثر فلسطين، بكتلة هوائية حارة وجافة، لذا يكون الجو، اليوم الخميس، حارا وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وفي المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف، ومعتدلاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الجمعة: يكون الجو خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو خماسينيا حارا إلى شديد الحرارة وجافا في معظم المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.