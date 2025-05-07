فلسطين اليوم

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلاً مأهولاً بالسكان في بلدة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، وسيارة مدنية وسط القطاع.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بوصول ثلاثة شهداء وعدد من المصابين إلى مستشفى الاندونيسي جراء استهداف منزل يعود للمواطن سلامة البدي في حي المنسية في مدينة بيت لاهيا.

وأضاف أن سيارات الإسعاف ما زالت تنقل الشهداء والمصابين.

وفي ذات الوقت، استهدف الطيران المسير مركبة قرب مقبرة السوارحة غربي النصيرات وسط القطاع، اسفر عن ارتقاء شهيد وعدد من الإصابات، وتم نقلهم إلى مستشفى العودة.

وأعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة بغزة، اليوم، عن حصيلة أعداد الشهداء الذين ارتقوا بغارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، منذ فجر اليوم.

وذكرت المصادر الطبية، أن عدد الشهداء وصل حتى الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، 70 شهيدًا ومئات الإصابات.

وارتكب جيش الاحتلال، اليوم، مجزرتين مروعتين، طالت مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح، وسوقًا شعبيًا في شارع الوحدة.

في حين، تتواصل الغارات الجوية والبرية على جميع القطاع، وتتركز أكبر في شرق مدينة غزة، ومحافظتي رفح وخانيونس، فيما تشتد المجاعة وسط السكان في ظل إغلاق المعابر لأكثر من 60 يوماً.