قوات الاحتلال تعتقل مواطنة من طولكرم

فلسطين اليوم

أفادت مصادر محلية، اليوم الأربعاء، بأن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت مواطنة من مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن القوات اعتقلت المواطنة أثناء مرورها عبر حاجز جسر جبارة عند المدخل الجنوبي للمدينة.

وأقامت قوات الاحتلال، حاجزا طيارا عند جسر جبارة، بحسب المصادر المحلية، التي اشارت إلى أن القوات أوقفت المركبات المارة، واعتقلت المحامية بنان جمال أبو الهيجا، من مركبة عمومية كانت تستقلها قادمة من رام الله.

واقتادت قوات الاحتلال المحامية إلى جهة مجهولة.