مصادر طبية: 70 شهيدًا جراء الغارات الإسرائيلية على غزة منذ فجر اليوم

فلسطين اليوم

أعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن حصيلة أعداد الشهداء الذين ارتقوا بغارات من جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ فجر اليوم.

وذكرت المصادر الطبية، أن عدد الشهداء وصل حتى الساعة الثالثة والنصف ظهرًا، 70 شهيدًا ومئات الإصابات.

وارتكب جيش الاحتلال، اليوم، مجزرتين مروعتين، طالت مدرسة تؤوي نازحين في حي التفاح، وسوقًا شعبيًا في شارع الوحدة.

في حين، تتواصل الغارات الجوية والبرية على جميع القطاع، وتتركز أكبر في شرق مدينة غزة، ومحافظتي رفح وخانيونس، فيما تشتد المجاعة وسط السكان في ظل إغلاق المعابر لأكثر من 60 يوماً.