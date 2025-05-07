فلسطين اليوم

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجزرة جديدة مروعة باستهدافه سوقاً شعبياً مكتظ بالمواطنين عند مفترق بالميرا بشارع الوحدة، وسط مدينة غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، بأن طائرة مسيرة قصفت بغارتين سوقا شعبياً عند مفترق بالميرا، مشيرًا إلى أن إحدى الغارتين كانت بالقرب من مقهى أسفل مطعم التايلندي القريب من المفترق، حيث تناثرت عليه كمية كبيرة من الشظايا القاتلة، ما أوقع شهداء وجرحى وأضرار في المكان.

وأضاف أن هذه الجريمة أسفرت عن ارتقاء 25 شهيدا بينهم أطفال ونساء وصحفي وعشرات الإصابات منهم حالات خطيرة.

وصباح اليوم، استهداف الطيران الحربي مدرسة الكرمل التي تؤوي نازحين في حي التفاح، أدى لأرتقاء 20 شهيدًا وعشرات الاصابات، في حين، يواصل جيش الاحتلال عدوانه بشن غارات جوية وبرية مكثفة في انحاء متفرقة من القطاع.

وفق أحدث إحصائية صادرة عن وزارة الصحة بغزة، فقد ارتفعت حصيلة العدوان "الاسرائيلي" الى 52,653 شهيد و 118,897 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.