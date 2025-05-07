بلدية دير البلح تحذر من التوقف الكامل لخدماتها الأساسية جراء نقص الوقود

فلسطين اليوم

حذرت بلدية دير البلح، اليوم الأربعاء، من التوقف الكامل لخدماتها الأساسية خصوصًا خدمة المياه بسبب النقص الحاد في كميات السولار اللازمة لتشغيل مولدات آبار المياه والمرافق الحيوية الأخرى.

وأضافت البلدية، أن استمرار هذه الأزمة قد يتسبب بكارثة حقيقية مما سيؤدي إلى تعطل الخدمات الأساسية وتفاقم المعاناة الإنسانية في المدينة.

ويواصل جيش الاحتلال لأكثر من 60 يومًا، إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية ومنع إدخال المساعدات الإنسانية الطارئة والوقود، في إطار حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني.