العفو الدولية تدعو الاحتلال للتخلي عن خطط الترحيل الجماعي للفلسطينيين

فلسطين اليوم

دعت المنظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، الكيان الإسرائيلي إلى التخلي فورًا عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة الدولية، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب أفعال إبادة جماعية، معتبرة أن أي نقل قسري للفلسطينيين "يعد جريمة حرب".

وأضافت أن (إسرائيل) تستخدم قضية الرهائن ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين في غزة.