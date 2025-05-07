العفو الدولية تدعو الاحتلال للتخلي عن خطط الترحيل الجماعي للفلسطينيين

الساعة 02:35 م|07 مايو 2025
نزوح قسري في قطاع غزة
نزوح قسري في قطاع غزة

فلسطين اليوم

دعت المنظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، الكيان الإسرائيلي إلى التخلي فورًا عن أي خطط للضم والترحيل الجماعي القسري للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة الدولية، في بيان، أن الاحتلال الإسرائيلي مستمر في ارتكاب أفعال إبادة جماعية، معتبرة أن أي نقل قسري للفلسطينيين "يعد جريمة حرب".

وأضافت أن (إسرائيل) تستخدم قضية الرهائن ذريعة لتبرير جرائمها وانتهاكاتها ضد الفلسطينيين في غزة.

 

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