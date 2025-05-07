وزراء خارجية ست دول أوروبية: قلقون من توسيع الحرب على غزة

فلسطين اليوم

أعرب وزراء خارجية إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ وسلوفينيا، اليوم الأربعاء، عن قلقهم من خطط الكيان الإسرائيلي بتوسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، حال فشلت جهود المفاوضات في التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.

وأعرب وزراء الخارجية، أن خطط الاحتلال الاسرائيلي المزمعة في غزة، تصعيد خطير، داعيةً الكيان إلى رفع الحصار عن غزة فورًا.

وجدد الوزراء، تأكيد مواقف بلادهم الثابت نحو مشروع حل الدولتين الذي يرفضه الكيان.

وقبل يومين، نشر الإعلام العبري، في نشرات إخبارية وتقارير صحفية، عن تفاصيل العملية العسكرية الجديدة المعنونة "مركب جدعون" وتنص على تكثيف الغارات واحتلال مناطق جديدة ونقل السكان إلى مناطق الجنوب قسرًا.

وذكر الإعلام العبري، أن هذه العملية ستتوسع إذ لم توافق حماس على صفقة التبادل وفق مقترح المبعوث الامريكي ستيف ويتكوف.