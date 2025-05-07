شركة بولندية تلغي رحالاتها الجوية إلى (تل ابيب)

فلسطين اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأربعاء، بأن شركة الطيران البولندية ألغت رحلاتها الجوية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت القناة (12) العبريى، أن شركة الطيران البولندية ألغت رحلاتها إلى (تل أبيب) حتى 11 من الشهر الجاري.

وكانت شركات طيران عالمية منها أمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، إلغاء رحالاتها الجوية إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، في أعقاب استهداف القوات المسلحة اليمنية (مطار بن غوريون) بصاروخ بالستي، قبل ثلاثة أيام.