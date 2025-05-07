شهيدان ومصابون بقصف طائرة مسيرة "إسرائيلية" في منطقة الواحة

الساعة 01:36 م|07 مايو 2025
شهداء في خانيونس
شهداء في خانيونس

فلسطين اليوم

قصفت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مجموعة من المواطنين في منطقة الواحة، شمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية"، باستشهاد  مواطنين وإصابة عدد أخر بجراح متفاوتة إثر استهدافهم بصاروخ في منطقة الواحة الغربية. 

وأضاف المراسل، أن جرى نقل الشهداء والإصابات إلى المستشفى.

وبحسب وزارة الصحة بغزة، فقد بلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ 18 مارس 2025، (2,545 شهيد، 6,856 اصابة).

 

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