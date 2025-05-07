قوات الاحتلال تعتقل صحفية جنوب نابلس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، الصحفية الفلسطينية حنين قواريق، مراسلة شبكة "فلسطين بوست" من محافظة نابلس، ونقلتها إلى مركز شرطة أرائيل.

وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية قواريق عقب إيقاف المركبة التي كانت تستقلها على حاجز "زعترة" العسكري، جنوبي مدينة نابلس.

وتشن قوات الاحتلال حملة اعتقالات غير مسبوقة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين منذ 7 أكتوبر 2023، طالت أكثر من 16500 مواطن بحسب مؤسسات الأسرى.