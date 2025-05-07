ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على اليمن إلى 7 شهداء و94 مصابا

فلسطين اليوم

أعلنت وزارة الصحة اليمنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على الحديدة وصنعاء إلى 7 شهداء و94 مصابا، مؤكدة أنها حصيلة غير نهائية.

وأمس الثلاثاء، شنت طائرات الاحتلال هجومًا استهدف مطار صنعاء الدولي في اليمن، ومصنعا للإسمنت في منطقة عمران، بنحو 20 غارة، وذلك بعد نحو ساعة من إنذاره بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي، تمهيدا لقصفه.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أن الهجوم على اليمن شاركت فيه العشرات من طائرات سلاح الجو، بينها مقاتلات، وطائرات تجسس.

وكان جيش الاحتلال قد أنذر "بإخلاء منطقة المطار - مطار صنعاء الدولي - بشكل فوريّ.