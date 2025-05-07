حماس تنعى القائد القسامي خالد الأحمد

الساعة 11:21 ص|07 مايو 2025

فلسطين اليوم

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم الأربعاء، القائد القسامي المجاهد المهندس خالد أحمد الأحمد "شهيد الفجر" الذي ارتقى إثر غارة إسرائيلية استهدفته أثناء توجهه لأداء صلاة الفجر في مدينة صيدا جنوب لبنان .

وزفت حركة حماس الشهيد القسامي الأحمد مشددة على مواصلة طريق المقاومة، حتى تحرير الأرض والمقدسات.

واستشهد القائد خالد الأحمد، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف مسيرة للاحتلال سيارته من نوع "رابيد" على طريق صيدا.

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