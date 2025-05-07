شركات بريطانية ترسل آلاف المعدات العسكرية لإسرائيل

فلسطين اليوم

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، أن شركات بريطانية واصلت إرسال آلاف المواد العسكرية إلى إسرائيل، رغم الإعلان الدراماتيكي من بريطانيا في سبتمبر الماضي عن تعليق عشرات تراخيص تصدير السلاح لإسرائيل.

وحسب تحليل جديد لبيانات التجارة، نُشر صباح اليوم في "الغارديان" البريطانية عن إرسال الشركات البريطانية للمواد العسكرية إلى إسرائيل، بما في ذلك ذخيرة.

ومنذ الإعلان عن التعليق، تم تصدير 8,630 قطعة ضمن الفئة: "قنابل، قذائف، طوربيدات، ألغام، صواريخ، ذخائر حربية وأجزاؤها"

وحسب الغارديان، فبالإضافة إلى الذخيرة، تم تسجيل 4 شحنات تشمل 146 قطعة تحت رمز جمركي يُعرّف بأنها دبابات ومركبات قتالية مدرعة وأجزاء منها.

وقالت إن 14 شحنة عسكرية أُرسلت من بريطانيا إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023، منها 13 وصلت عبر الطيران إلى مطار بن غوريون، وشحنة واحدة بحرية وصلت إلى ميناء حيفا، واحتوت وحدها على 160,000 قطعة.