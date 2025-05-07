يونيفيل: 2600 خرق إسرائيلي منذ وقف النار في لبنان

فلسطين اليوم

قال القائد العام لقوات اليونيفيل في لبنان، الجنرال أرولدو لاثارو، اليوم الأربعاء، إن ما يمنع الجيش اللبناني من الانتشار الكامل في الجنوب هو قوات الاحتلال وخروقاتها المتكررة في المنطقة.

وأشارت اليونيفيل في بيان إلى رصدها 2600 خرق جوي إسرائيلي، و60 غارة، و1400 خرق بري، و750 قصفاً مدفعياً إسرائيلياً، منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وأشار بيان اليونيفيل، إلى انتشار الجيش اللبناني في أكثر من 120 موقعًا، وسيطرته على 225 مستودعًا للأسلحة والذخيرة.

وختمت اليونيفيل بيانها: "لا يُمكن القول إن حزب الله ينتهك الاتفاق كما يفعل الجانب الإسرائيلي"