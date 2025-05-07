يديعوت: أمريكا تبلغ عوائل الرهائن بعملهم بقوة للتوصل لصفقة

فلسطين اليوم

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، نقلاً عن عائلات أسرى إسرائيليين: أن مسؤولين أمريكيين أبلغوهم أنهم يعملون بكل قوة للتوصل إلى صفقة تبادل.

فيما قالت القناة 13 نقلاً عن مقربين من رئيس الموساد، أن قطر قامت بتحول كبير وإيجابي نحو التوصّل إلى صفقة، وهي تلعب الآن دورًا حيويًا لإنجاز صفقة لتبادل الأسرى.

فيما نقلت الإذاعة العبرية عن والد أسير، تعليقاً حول تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن أعداد (المختطفين) الأحياء أنها مقلقة للغاية.

وقال: نواجه صعوبة بالغة في التعامل مع حالة عدم اليقين بشأن وضع أبنائنا.