هيئة أمريكية تغرم شركة سايبر "إسرائيلية" تجسسية

فلسطين اليوم

قالت يديعوت أحرونوت اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، أن هيئة المحلفين في ولاية كاليفورنيا حكمت بأن شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO ملزمة بدفع 168 مليون دولار (أكثر من 605 مليون شيكل) كتعويض لشركة ميتا (Meta) – الشركة الأم لفيسبوك، واتساب وإنستغرام.

جاء القرار، الذي يأتي وبعد صراع قانوني دام ست سنوات، على خلفية اختراق نفذته NSO لسيرفرات واتساب باستخدام برنامج التجسس "بيغاسوس"، والذي استُخدم للتجسس على حوالي 1,400 مستخدم، من بينهم صحفيون، نشطاء حقوق إنسان، ودبلوماسيون في أنحاء مختلفة من العالم.