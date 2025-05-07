الشايف: الرحلات من وإلى مطار صنعاء معلقة حتى إشعار آخر

فلسطين اليوم

أعلن مدير عام مطار صنعاء الدولي خالد الشايف، اليوم الأربعاء، تعليق جميع الرحلات الجوية من وإلى المطار حتى إشعار آخر، بسبب الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي.

وقال الشايف في تصريح، إن العدوان الإسرائيلي دمر 6 طائرات بشكل كامل، 3 منها يمنية.

وأوضح أن شركة الخطوط الجوية اليمنية خسرت ثلاث طائرات بفعل الغارات الإسرائيلية على مطار صنعاء.

وشنت طائرات الاحتلال، أمس الثلاثاء 6 مايو 2025، هجومًا استهدف مطار صنعاء الدولي في اليمن، ومصنعا للإسمنت في منطقة عمران، بنحو 20 غارة، وذلك بعد نحو ساعة من إنذاره بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي، تمهيدا لقصفه.