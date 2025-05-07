قوات الاحتلال تقتحم الضفة وتعتقل مواطنين

فلسطين اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وبحسب مصادر محلية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أحمد السقا من مخيم قلنديا بالقدس المحتلة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين وهم وسام نصورة، وبلال سلمي، وأنس كمال شريم، وسامر ولويل، ونايف هواري، ومصطفى بروق، بعد اقتحام المدينة، والتنكيل بالمواطنين في حي كفر سابا. كما احتجزت قوات الاحتلال نساء وشبان في حي شريم.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمالا واعتقلت المواطن أحمد قرعيش جبارين، كما طالب نجله يزن جبارين بتسليم نفسه.

كذلك اعتقل جيش الاحتلال الشاب بدوي جهاد ابو زلطة من بلدة إذنا غرب الخليل بعد مداهمات واسعة لعدة أحياء في البلدة، وتفتيش منازل المواطنين، وكما اعتقلت الشاب عبد حسيب ابو صايمة من بلدة حلحول.

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عبد الله النمروطي، وحطمت محتويات منازل العائلة في بلدة دير الحطب شرقي المدينة، كما اعتقلت الطالب في الثانوية العامة اسماعيل جمال إبراهيم ابو حماد من بلدة عقربا.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات غير مسبوقة في الضفة والقدس المحتلتين طالت اكثر من 16 500 فلسطينيا، بحسب هيئات الأسرى.