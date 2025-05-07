العربية: بلورة مقترح بشأن غزة وأمريكا ستتولى توزيع المساعدات

فلسطين اليوم

كشفت مصادر لقناة العربية اليوم الأربعاء 7 مايو 2025، عن بلورة مقترح جديد خلال الساعات المقبلة بضغوط أميركية بشأن غزة.

ووفق مصادر العربية، فإن المقترح يتضمن فتح ممرات آمنة وإنشاء نقاط خاصة لتوزيع المساعدات بغزة.

ويتضمن المقترح، مشاورات حول أن تكون أميركا مسؤولة عن دخول المساعدات وتوزيعها بغزة.

ووفق بيان مشترك، أكدت مصر وقطر استمرار جهود الوساطة استنادا إلى رؤية موحدة لإنهاء الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.

فيما نقلت صحيفة الشرق الأوسط المصرية، أن هناك مساعي لتحقيق اتفاق بين «حماس» وإسرائيل، قبل أو مع وصول الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزيارة المنطقة منتصف الشهر الحالي.

وقالت مصادر لـ«الشرق الاوسط» إن «القاهرة وجهت دعوة إلى فصائل فلسطينية بينها (حماس) لجولة جديدة من المفاوضات، خلال أيام، بهدف التوصل إلى اتفاق حول الهدنة».