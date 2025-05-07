16 شهيداً في مجزرة جديدة بعد استهداف مدرسة الكرامة شرق غزة

فلسطين اليوم

تواصل الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة اليوم الأربعاء 9 مايو 2025، مخلفة العشرات من الشهداء والجرحى في ظل ظروف إنسانية صعبة، وانعدام المنظومة الصحية في المستشفيات.

وارتقى أكثر من 16 شهيداً، فيما أصيب آخرون، جراء استهداف مدرسة الكرامة بحي التفاح شرق غزة، بينهم الصحفي نورالدين عبدو.

فيما ارتقت شهيدة بنيران مسيرة للاحتلال "كواد كابتر" استهدفت محيط سوق الجمعة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما ارتقى عدد من الشهداء في قصف إسرائيلي على مجموعة من المواطنين في منطقة الواحة شمال القطاع.

فيما استشهد يوسف محمود سكر (28 عامًا)؛ متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف كافتيريا الصفطاوي في النصيرات.