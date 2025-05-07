مصر وقطر تؤكدان استمرار جهودهما للوصول لتهدئة شاملة

فلسطين اليوم

أكد بيان مشترك قطري مصري اليومالأربعاء 7 مايو 2025، استمرار جهودهما في قطاع غزة لإنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة وتخفيف معاناة المدنيين للوصول إلى تهدئة شاملة.

ولفت البيان إلى أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي لن تنجح.

وبين، أن محاولات بث الفرقة لن تثنينهم عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.

وقال البيان: جهودنا في ملف الوساطة بقطاع غز.ة مستمرة ومتسقة وتستند إلى رؤية موحدة.

وأكد البيان، أن مصر وقطر، لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، مجدداً التزام البلدين الكامل بالعمل في إطار واضح يركّز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولاً إلى حل دائم.

كما أكدت الدولتان أن جهودهما تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حداً للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين.