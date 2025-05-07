شلال الشهداء متواصل: أكثر من 40 شهيداً في مجازر جُلها وسط القطاع

فلسطين اليوم

تتواصل الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة، مخلفة المجازر المروعة، حيث استهدف طيران الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة، مرتين بفارق ساعات ما أسفر عن استشهاد 32 شخصًا، بينهم أطفال ونساء.

وبحسب مصادر محلية، استشهد 32 مواطناً وأصيب العشرات في حصيلة غير نهائية بعد قصف جيش الاحتلال مدرسة أبو هميسة للنازحين بمخيم البريج وسط القطاع، بعد قصفها لمرتين بفارق ساعات.

كما استشهد 4 مواطنين يينهم طفلة استهداف مخيم المناصرة شرق مستشفى الأقصى بدير البلح.

وبحسب المصادر، وصلت جثامين الشهداء، بينهم أطفال، المصابون إلى مستشفيي العودة شهداء الأقصى وسط القطاع.

وأكد المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى أن الضحايا ما يزالون تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي على مخيم البريج.

وفي خانيونس ارتقى 10 مواطنين، 2 منهم جراء قصف منزل "أبو شاب" في الزنة، و8قصف منزل "القدرة" وسط المدينة.

وفي غزة وشمال القطاع، ارتقى 3 مواطنين في قصف منزل عبد القادر تل الزعتر بجباليا.

وتُواصل قوات الاحتلال الإبادة الجماعية والتجويع ضد المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 578، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع بإغلاق المعابر كافة ومنع إدخال الدواء والمساعدات الإنسانية والغذاء منذ أكثر من شهرين.

في الوقت ذاته، تواصل الجهود الدولية، حيث تلقت مصر مقترحًا أميركيًا لتجديد الوساطة بين حركة حماس وإسرائيل في محاولة للتوصل إلى هدنة، وذلك قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة، بحسب ما علم "العربي الجديد".