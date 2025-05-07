8 شهداء من عائلة واحدة بقصف منزلهم وسط خانيونس

فلسطين اليوم

استشهد 8 مواطنين، فجر اليوم الأربعاء، في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال بحق عائلة، وسط مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وبحسب مصادر طبية، ارتقى 8 شهداء من عائلة القدرة في قصف طائرات الاحتلال منزلها وسط خانيونس.

ووفق المصادر الشهداء هم: 1. إسماعيل أيمن القدرة 2. أيمن إسماعيل القدرة 3. محمد أيمن القدرة (24 سنة) 4. روان أيمن القدرة (18 سنة) 5. رؤى أيمن القدرة (22 سنة) 6. أحلام رائد القدرة (20 سنة) 7. مرح رائد القدرة (18 سنة) .8 إيفا عمار القدرة (سنتان) .

ووصلت جثامين الشهداء والإصابات إلى مجمع ناصر الطبي، ومن بينهم طفلة دون رأس.

وشهد وسط قطاع غزة ، أمس الثلاثاء، مجزرتين دمويتين بقصف مدرسة بمخيم البريج، أسفرت عن استشهاد 32 مواطنا وإصابة العشرات.

ويُواصل جيش الاحتلال مجازره وتجويع المدنيين في قطاع غزة لليوم الـ 579، تزامنًا مع فرض حصار مُطبق على القطاع بإغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات الغذائية والإنسانية لأكثر من شهرين.