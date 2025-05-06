أكثر من 10 شهداء في استهداف ثان لمدرسة في "البريج"

فلسطين اليوم

استشهد 10 مواطنين على الأقل، وأصيب أكثر من 50 آخرين، مساء اليوم الثلاثاء، في قصف إسرائيلي جديد، استهدف، مدرسة أبو هميسة الشمالية التي تؤوي نازحين، في منطقة بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وهذه المجزرة هي الثانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بنفس المكان، لكن بفارق ساعات قليلة.

وبحسب مصادر طبية، وصل 5 شهداء وعدد كبير من الإصابات إلى مستشفى العودة، فيما وصل 5 شهداء آخرين وعدة إصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، جراء قصف الاحتلال مدرسة أبو هميسة وساحة مدرسة مجاورة، وما يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض.

ووفق مصادر محلية، ورد اتصال من جيش الاحتلال لأحد سكان المنطقة بإخلاء المكان المحيط لمسجد الرحمن بمخيم البريج، لكن الطيران الحربي أقدم على قصف مدرسة أبو هميسة القريبة من المسجد.

وارتقى 22 نازحًا، بينهم أطفال، بالإضافة لإصابة العشرات في قصف جوي لنفس المكان استهدف الطابق الثالث والساحة الرئيسية من مدرسة "أبو هميسة" وسط قطاع غزة.