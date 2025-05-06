فلسطين اليوم

أصيبت أم فلسطينية وطفليها، اليوم الثلاثاء، جراء انفجار قذيفة من مخلفات الاحتلال في منطقة الشاطئ غربي مدينة غزة وسط القطاع.

وبحسب مصادر محلية، فإن قذيفة من مخلفات الاحتلال انفجرت في مجموعة من الأطفال كانوا يلعبون عند خيام النازحين خلف منطقة التموين قرب مخيم الشاطئ وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة طفلين ووالدتهما.

وتشمل مخلفات الاحتلال ذخائر وعبوات منفجرة وأخرى غير منفجرة وأجزاء من أسلحة وصواريخ حربية، وتشكل خطرا مستمرا على سلامة الفلسطينيين.

وحسب تقرير أممي سابق، تسببت هذه الذخائر باستشهاد وإصابة مدنيين، وعرقلت العمليات الإنسانية، مبينا أن 92 فلسطينيًا ارتقوا نتيجة هذه الذخائر وتم توثيقها وفقا لتقارير أولية، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وحتى مطلع العام الجاري.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة دعا المواطنين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والانتباه خلال التحركات اليومية، مناشداً إياهم الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وإبلاغ جهات الاختصاص فورًا.