الحكومي بغزة: مجزرة البريج امتداد مباشر لجرائم الإبادة الجماعية

فلسطين اليوم

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، إن مجزرة مخيم البريج وسط قطاع غزة تُعد امتدادا مباشرا لجريمة الإبادة الجماعية المتواصلة للشهر الـ19 على التوالي.

وأضاف المكتب في بيان له، أن الاحتلال يواصل استهداف مراكز الإيواء والنزوح بشكل متعمّد وممنهج، وقد بلغ عدد هذه المراكز التي تعرضت للقصف (234) مركزاً حتى الآن، في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية، وفي محاولة مكشوفة لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين.

وأشار إلى إن هذه المجازر تأتي في ظل إسقاط الاحتلال للمنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة، ومعاناة الطواقم الطبية من ضغط هائل، ونقص حاد في المستلزمات الصحية، وإغلاق المعابر أمام الجرحى، ومنع إدخال الوقود، ما يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة.

ودان الإعلامي الحكومي مجزرة البريج ضد المدنيين، كما دان اصطفاف الإدارة الأمريكية مع الاحتلال في جريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد المدنيين في القطاع.

وحمّل الاحتلال والإدارة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية المسئولية الكاملة عن استمرار هذه المجازر.

وطالب المكتب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المختلفة وكل دول العالم الحر بالتحرك العاجل للضغط من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وإنهاء شلال الدم المتدفق في قطاع غزة.

وعصر اليوم الثلاثاء، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة أسفرت عن استشهاد 20 مواطنا وإصابة وفقدان بعد قصف استهدف مدرسة تؤوي نازحين وسط قطاع غزة.