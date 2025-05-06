الإسلامية في القدس: اعتداء الاحتلال على "الشهابي" سياسة لتطويق "الأقصى"

فلسطين اليوم

قالت الهيئات الإسلامية في القدس، اليوم الثلاثاء، إن اعتداء سلطات الاحتلال على ساحة "الشهابي" التاريخية داخل البلدة القديمة من القدس المحتلة، يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتطويق المسجد الأٌقصى بمشاريع تهويدية.

وأكدت الهيئة، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يمثل خطرا حقيقيا على جدار وساحة (رباط الكرد) وهو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى.

واستنكرت الهيئات الإسلامية (مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، والهيئة الإسلامية العليا، وديوان قاضي القضاة، ودار الافتاء الفلسطينية، ودائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك) ما أقدمت عليه سلطات الاحتلال من اقتحام بالقوة الجبرية للوقف الإسلامي المعروف بـ"رباط الكرد" بجانب باب الحديد الملاصق للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وجزء لا يتجزأ من جدار الأقصى الغربي من الخارج والملاصق للوقف الذري المعروف بـ"حوش الشهابي، وإزالة الصاج والطمم الذي أبقته أوقاف القدس لإغلاق المساحة المؤدية إلى النفق المحفور منذ عقود، وتوسيع ساحة رباط الكرد، لفرض واقع جديد في هذا الموقع الحساس.

وأكدت أن هذا الانتهاك الخطير يثبت أن سلطات الاحتلال تتجاهل الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف منذ قرون، وتتجاهل ما تدعيه زورا بأنها تهتم بالحساسية الدينية أو السياسية لتاريخ رباط الكرد.

وأشارت إلى أن قرارات المجلس التنفيذي لليونسكو رقم 199 ورقم 200 للعام 2016، وقرار لجنة التراث العالمي رقم 39 عام 2015 قد طالبت بشكل صريح سلطات الاحتلال بصفتها القوة المحتلة بأن توقف انتهاكاتها واستيلائها على لأجزاء الهامة الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك، ومنها مقبرة باب الرحمة، والقصور الأموية، وتلة باب المغاربة، ورباط الكرد.

وطالبت الهيئات المقدسية سلطات الاحتلال بالالتزام بالقانون الدولي والقرارات المذكورة أعلاه (200،199 و39)، وتقارير اليونسكو المهنية المبنية عليها.

ودعت إلى تمكين أوقاف القدس من ممارسة حقها في ترميم هذه الأماكن والمحافظة عليها، وذلك انسجاما مع مذكرات الاحتجاج الموجهة من أوقاف القدس والمملكة الأردنية الهاشمية التي تطالب سلطات الاحتلال باحترام تكامل وأصالة الهوية الإسلامية الخالصة للمسجد الأقصى المبارك/ كامل الحرم القدسي الشريف، إذ أن جميع أسوار المسجد الأقصى المبارك المحيطة به وجميع الطرق المؤدية إليه هي جزء أصيل من المسجد الأقصى المبارك.

وحثت الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وكل الهيئات الدولية المختصة إلى ضرورة التدخل العاجل لوقف هذه الانتهاكات، وإيقاف هذا العبث بالمواقع الإسلامية التاريخية وما تحمله من تعد سافر على وقف إسلامي وإرث حضاري ممتد ومتواصل منذ آلاف السنين.